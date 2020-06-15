羅智強在臉書PO出桃園棒球場設計場。（摘自羅智強臉書）

前國民黨主席朱立倫本月13日帶兒子朱宣宇到桃園棒球場看比賽，談到當年他當桃園縣長興建這座棒球場時，被民進黨民代、網友狂酸的景況，感慨良多。國民黨革實院長羅智強今天在臉書提示球場設計圖指出，「早在10年前，朱立倫就是蔡英文1450大軍的受害者」、「蔡英文，還欠朱立倫一個公道！」

朱立倫13日在臉書PO出帶兒子朱宣宇、幕僚江俊霆等人看棒球的照片、影片及發文說，坐在桃園國際棒球場看兄弟對樂天的比賽，除了對疫情減緩感到高興，坐在這個球場裡，內心有許多感慨！

他說， 2009年完工啟用的桃園國際棒球場是他擔任桃園縣長任內的建設。還記得當時無論民進黨民代、網友，簡直是排山倒海的批評，說球場方位錯誤導致日曬問題嚴重影響比賽進行，還做了一支相當精美的KUSO 影片「傳說中的桃園棒球場」，來酸這座棒球場。

如今，桃園棒球場不僅沒有因為外界批評的方位問題影響比賽，反而成為全台賽事演唱會最熱門的場地。中華職棒近九年的總冠軍賽、亞洲職棒大賽、亞洲冬季棒球聯盟、世界棒球12強賽，通通在這個場地開打！滅火器、五月天、槍與玫瑰、BTS防彈少年團，演唱會一場接著一場辦理！

朱立倫說，被酸是無妨，看到現在場館的使用率這麼高，感到欣慰。只是覺得如果有一天，台灣社會不為政治操作而操作，城市會進步得更快，政治環境也會更健康。

「原來早在10年前，朱立倫就是蔡英文1450大軍的受害者！」羅智強今天在臉書發文說，朱立倫桃園縣長任內興建的桃園棒球場，是現在台灣的棒球重鎮，使用率極高。但是在2010年，朱立倫跟蔡英文競選新北市長的時候，就有側翼拍了一隻影片，說桃園棒球場的方位有問題，然後說是朱立倫希望「大門面向大馬路」，才變更方位。這是典型的1450，顛倒黑白的套路！

他說，的確，棒球規則建議，北半球的球場，打者面向投手，應是朝東北方打者比較不會被西曬影響，這也是桃園桃球場，一開始設計的方位 (如圖)。但大家也很容易看得出，按照這個設計，右外野後就是領航北路，一旦出現大號全壘打，全壘打球會直接飛到領航北路上，很可能會發生交通意外。

羅智強說，請問，在這個顧慮下，當時的桃園縣府調整方位，有什麼錯？他相信，這個資料，民進黨也不至於沒有；也就是說，1450是明明知道朱立倫的苦心，卻要把朱立倫抹黑成「為了大門位置故意調整方位」，這是多惡毒、多卑鄙的手法！謝謝網友，給他原始設計的資料，我們才知道，為什麼民進黨這麼會選舉，不需要做事，去抹黑做事的人就好了。「蔡英文，還欠朱立倫一個公道！」

(中時 )