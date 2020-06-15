板橋鐵皮倉庫傳出火警，消防人員權力灌救。（翻攝畫面）

新北市板橋區大觀路三段巷內1座鐵皮倉庫今（15日）下午3時50分許發生火警，新北市消防局獲報後，立即派遣人車趕赴救援，火勢於4時17分受到侷限，所幸無人員受困傷亡，目前消防人員仍在全力灌救中。

(中時 )