台北推案熱從去年北投一路燒進蛋黃區士林！市場資料顯示，台北市新開案越推越蛋黃，接棒去年北投熱度，士林在今年第二季躍居台北房市熱區，新推預售案包括中山北路五段水岸首排總銷30億的「全陽豐會」，和承德路上總銷60億的「圓山帝寶」、基河路上總銷40億的「陽明大苑」、士東路總銷40億的「家居雲邸」，4大案同步登場，撐起下半年台北房市半邊天。

根據最新士林實價登錄資料分析，豪宅聚集的士林官邸特區，去年轉手行情約在每坪150萬元間，福志路福林國小旁的「宏盛陽明」，最高單價每坪128萬元。今年登場的「圓山帝寶」、「陽明大苑」、「全陽豐會」、「家居雲邸」開價都有3位數基本盤。

傳聞龍脈延著陽明山中山樓經士林官邸，再加上士林官邸綠地寬闊，受到高資產族群喜愛，士林官邸周邊發展成豪宅聚落。（圖／林榮芳攝）

600坪基地的「圓山帝寶」在承德路劍潭站生活圈，並正對40萬坪圓山樹海；鄰近表演藝術中心與士林夜市機能的「陽明大苑」在承德路北士商一帶，位處北投士林科學園區頭，消費機能依賴士林夜市；基地面積614坪的「全陽豐會」則以「中山北路門牌唯一水岸地段」為貴，與「宏盛陽明」同街廓，生活圈範疇涵蓋士林站中正路商圈、芝山岩與天母SOGO、天母高島屋、美日僑學校商圈；「家居雲邸」則是位在天母運動公園、大葉高島屋旁。

甲桂林廣告總經理陳衍豪分析，中山北路與仁愛、敦化並列台北3大林蔭大道，從一段雙子星計劃、二段晶華酒店南西百貨商圈、三至四段有最美林蔭道和圓山飯店花博公園、四段台北表演藝術中心、五段士林官邸豪宅圈、六至七段天母商圈，每一段都有價值支撐，但唯獨中山北路五段與雙溪交會擁有水岸地段。

據了解，位於中山北路五段的「全陽豐會」於6月正式登場，全案尚未公開即創潛銷3成熱度，另一案「家居雲邸」同樣公開就達7成銷售佳績。「全陽豐會」專案經理表示，「全陽豐會」由士林天母在地品牌全陽建設所推出，規劃2棟18層樓高SRC水岸地標，搭載EDS制震壁，可抗6級強震，格局規劃為33-54坪，共103戶，中山北路上稀有水岸是此案最大賣點。

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(中時電子報)