受到疫情影響民眾假期規畫現僅能規劃國內旅遊為主，更進而帶動連假租車出遊潮增溫。民眾除了可選擇租車業者提供的相關保險之外，雖非車主本人，同樣地也可透過「短期租車保險」提高自身保障，轉嫁賠償的風險。

一般的汽車保險主要保障車主汽車本體及車外第三人的肇事責任，是車主才能購買的保險。目前明台、新安東京及兆豐等三家產物保險公司所推出的「短期租車保險」，提供旅遊期間「法律責任、汽車駕駛人第三人責任保險、汽車駕駛人駕駛他人汽車車體損失責任保險」等。

兆豐保險表示，民眾出遊前選購投保旅平險時，可加保「租車保險」來強化駕駛人的行車保障。對新型冠狀病毒仍有疑慮的民眾，還也可以購買「法定傳染病醫療健康險」將出遊風險降至最低。

兆豐保險指出，以「租車保險」來說，提供國內旅客在租車期間的「駕駛保障」，透過保險商品轉嫁駕駛人在旅途中可能遭遇的行車風險，包含車禍事故導致的第三人的賠償及汽車的車體損失等皆涵蓋在範圍內。

以國內旅遊三天為例，購買旅平險只要再額外加上372元即可讓旅程的保障更全面。

市面上常見法定傳染病醫療健康險商品。（圖／業者提供）

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(中時電子報)