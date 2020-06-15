F-35聯合打擊戰機，若要實現精準打擊實力，需要有一種有效而精準的對地武器，也就是(Raytheon)所研發「小直徑炸彈」(Small Diameter Bomb,SDB )。然而第二代小直徑炸彈GBU-53「風暴破壞者」(StormBreaker)研發並不順利，已經延遲交付大約一年，有許多關鍵部件的技術問題仍待克服。

防衛新聞(Defense News)報導，美國海空軍的精準炸彈最著名的是「鋪路」(Paveway)，採用雷射導引，從1970年問世至今，都穩坐精準炸彈第一把交椅。然而它的尺寸過大，限制了裝載量，也無法安裝進F-35的彈艙裡，因此在十多年前，美國海軍與空軍提出小直徑炸彈的需求，它必須具有輕量、遠滑翔能力、直徑較小的優點。

第一種SDB是波音研發的GBU-39 / B，長度1.8公尺，但直徑只有19公分，採用GPS與慣性引導模式，相當符合標準，已於2005年服役。

然而GPS有被干擾的風險，所以美國海空軍希望第二代SDB可以有多重導引模式，這就是雷神公司的GBU-53「風暴破壞者」，設計為3模式導引，包括毫米波雷達、紅外線成像，以及半主動雷射，可使炸彈在所有最糟的天氣條件，比如灰塵漫天、碎屑掩蓋的情況仍然準確。

小直徑炸彈的直徑僅有17公分，可以併排裝在F-35彈艙中，一個彈艙可裝4枚，有效增加F-35的對地打擊能力。(圖/美國空軍)

但是GBU-53研發遇到問題，美國空軍發言人傑克·貝利上尉（Jake Bailey）表示，2019年7月以後，GBU-53就遇到生產停頓問題，並且到了今年6月已確定延誤，負責研發的雷神公司被迫重新設計關鍵部件，並且保證對於已經交付給空軍和海軍的598枚炸彈在日後要修正與改裝。

雷神公司表示，研發問題不在導引段，而在於滑翔的翼片，這種炸彈的翼片是折疊式的，在飛機攜帶的時候翼片是收折狀態，投放以後翼片才會彈開。因此翼片的固定器在平時就持續承受頗大的壓力，在長時間飛行時，可能因為振動與疲勞而鬆脫，這會導致翼片過早彈出，當然就會對飛機造成危險。安全影響最大的是F-35，因為F-35會將GBU-53安裝在內部武器艙中，如果炸彈翼片在彈艙內彈出，會直接破壞F-35機內結構。

Raytheon GBU-53 SDB II

目前雷神公司正在設計一種新的固定器來減輕這個問題，新固定器可以減少鰭片的振動，目前正在內部測試，只要確定安全，就會提交給美國空軍，並進行武器全面修正。

原本預計在今年4月，可以進入修正與生產階段，卻遇到全球新冠病毒COVID-19的持續大流行，導致所有生產企業的工作延誤。現在美國政府希望在7月份時，精密工業能夠恢復生產，到時候才可以對現有炸彈進行改裝。

儘管炸彈持續存在問題，雷神公司仍在繼續爭取該計劃的合約。今年2月，美國國防部授予雷神公司1500萬美元的額外技術資金，只希望疫情好轉，美國企業的全面復工才能趕上進度。

(中時電子報)