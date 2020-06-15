慈濟在漚汪國小利用閒置教室設立靜思閱讀書軒，讓孩子有好書可看，是全台第118所、台南市第12所，也是南市沿海地區第1所靜思閱讀書軒。（莊曜聰攝）

慈濟靜思書軒自2017年開始與學校合作，以偏鄉、原鄉學校為優先，陸續在全台各校開設「靜思閱讀書軒」，現任花蓮慈濟醫院院長林欣榮，自掏腰包花費近60萬元，在母校南市將軍區的漚汪國小成立書軒，回饋母校，林欣榮也親自到場，與高齡90多歲的父母一起舉行揭牌儀式。

漚汪國小校長許德文指出，林欣榮是該校22屆的校友，畢業已經超過50年時間，算是「大學長」，一直以來都非常關心故鄉發展及母校教育，日前得知校方圖書館設備、書籍需要更新，剛好與慈濟靜思書軒前進校園的方向不謀而合，因此林欣榮自掏腰包認養，在漚汪國小設立新據點。

林欣榮說，漚汪國小建校超過百年，培育許多人才，他的父母親及故舊晚輩等，都是這邊的校友，希望透過靜思書軒的設立，能夠讓學弟學妹從閱讀中感受「慈悲利他」的價值觀，都能手心向下、歡喜助人。

漚汪國小的慈濟靜思閱讀書軒在15日正式揭牌，這是全台第118所靜思閱讀書軒，台南市第12所，在南市沿海地區則是第1所，校方提供閒置教室，慈濟經思書軒則負責超過500本書籍、DVD、組合式折疊桌椅等物品，牆上還掛著年年三好三願掛圖，讓師生能在寧靜的氛圍中透過閱讀紓壓。

(中時 )