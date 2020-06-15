高市聯合醫院與輔英科大15日簽署合作備忘錄，共同培訓醫療人員英語能力，提升國際服務水平。（柯宗緯攝）

高市立聯合醫院與輔英科技大學15日簽署合作備忘錄，相互提供教學、研究、實習等，首要推動國際醫療英文教育訓練，針對醫療人員提供5個月英文會話訓練，及製作國際醫療英語服務影音，有助提升國際服務水平。

聯合醫院院長張宏泰表示，去年12月聯醫通過國際醫療認證，至今接待約400人次國際客，一般門診單月占比逾1成。此次透過輔英科大應用外語系專業師資，培訓同仁外語能力，像是到櫃檯掛號、健檢、住院、批價等，都有能力服務國際人士。

針對國際醫療方面，張宏泰說，最缺乏第一線懂外語、敢說的服務人員，初步院內已培訓10多人。他認為，區域級醫院做國際醫療是最快的，提供高階健檢外，外科手術技術也不亞於醫學中心水準。

輔英科大校長顧志遠指出，除了老師授課外，未來學生可到醫院實習，學生就業也可與職場接軌。教材有不同情境模擬，像是幫助健檢、掛號部門同仁，遇到外國人可以從容應對。

聯合醫院為推動國際醫療，推行全院雙語服務，輔英科大為醫療從業人員進行5個月英語會話訓練，模擬英語就醫情境問答，並將課程成果製作成影音教材，作為國際醫療服務標準教材，供全院同仁學習。

(中時 )