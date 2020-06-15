新北市樹林文林國小周邊的千歲街人行道年久失修，殘破不堪，不少學童、長者行經此處遭絆倒受傷，新北市立委蘇巧慧召集相關單位會勘，達成整修共識。樹林區王坤南表示，公所會於暑假期間將千歲街人行道打掉重鋪，移走電箱，還居民一條安全的道路，總經費約1千萬。

文林國小是周邊居民晨間運動時最喜愛的場域之一，但國小旁的千歲街人行道年久失修，不只地磚殘破，路中央還有大樹、電箱、Youbike佔道，許多長者長者、學童都有遭絆倒受傷經驗，居民痛批市府當初規畫設計都不夠完善。

蘇巧慧表示，去年底接獲陳情後，立即邀相關單位會勘，經多次協議，終於在15日達成共識，區公所會將磁磚重鋪，台電也會解決電桿問題，預計在9月開學前完成所有工程。

樹林區公所指出，工務科已有初步計畫，他們會先將千歲街瓷磚全部打掉，接著遷移佔道設施，包括路燈、中華電信變電箱、號誌桿，電桿地下化，最後再重新鋪設新地磚，平整地面，全長600公尺，總經費約1千萬。

王坤南表示，此案工期將訂於暑假期間，預計7月15日開工、8月31日完工，盼將學童所受的影響降至最低，盡快還給居民一條平整又安全的道路。

(中時 )