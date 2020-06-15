娛樂8點半》有「娃娃影后」之稱的一代影星李菁，晚年卻因好賭敗光家產，更因積欠房租被告上法庭，最後暴斃家中，直到腐爛發臭才被發現，曾紅透半邊天的影后，卻落得如此下場，令外界相當不捨與惋惜。

李菁自幼就對電影有興趣，就讀中學時，聽聞邵氏所屬的「南國實驗劇團」公開招考，她不顧父母反對去報名，據悉當年報考人數超過兩千人，不過她憑著清新外表和出色表演天份幸運錄取，與方盈、江青、鄭佩佩、秦萍等成為同期同學。

在訓練班期間，李菁曾客串演出《梁山伯與祝英台》與《玉堂春》，結業後與邵氏簽訂八年合約，初期被定位走古裝路線，她接連在《血手印》、《寶蓮燈》、《文素臣》擔任配角，《魚美人》是她擔綱主演的第一部電影，她也以此片獲得亞洲影展的影后寶座。

當時的她還未滿17歲，不過因為五官精緻被封為「娃娃影后」，此後邵氏有計畫性的展開力捧，一連為她開拍不少新片，聲勢不斷竄升，作品票房屢創新高，之後又出演從影以來的首部時裝文藝片《珊珊》，同樣大受好評。

李菁當年受到邵氏力捧。(圖／翻攝自東網)

敬業的李菁，除了1969年時摔裂左腿骨休養半年，幾乎一刻不停的拍片，她在整個邵氏生涯，拍得片加起來有五十多部，還連續三年被評選為國語片十大明星，是當時台港兩地最為搶手的女明星之一，年紀輕輕就是巨星等級。

1976年年底，李菁和待了13年的邵氏解約，開始以自由演員的身分往返港台兩地，之後又自立門戶，與導演羅馬創辦長天公司，並在創業作《追》中擔任主角，此時的她名利雙收，透過投資拍戲、房產賺一大筆錢，也與家族經營九龍巴士的男友雷覺華相戀近十年。

不過男友雷覺華卻因心臟病過世，使她大受打擊，逐漸減少拍片量，沒過幾年母親也病逝，在雙重打擊下，她宣布退出演藝圈，不過也有一說是因為她個性很好強，不肯演中年婦女、媽媽型的角色，因此才息影。

離開影壇後，她轉去投資股票，卻傳出投資失利，最後只好脫產還債，更有消息指她後來常去澳門豪賭，嗜賭成性最終敗光所有家產，90年代她等於銷聲匿跡，即使邵氏發行電影數位修復電影，也未見她現身。

2012年她的消息再次登上新聞版面，竟是因為拖欠房租兩年半卻拒絕搬走，與房東數度對簿公堂，此後她又消失幕前，直到2018年2月22日，警方接報某寓所傳出惡臭，消防員破門而入時，發現李菁暴斃家中，屍身嚴重腐爛，估計已死去多天，終年69歲。

據悉，李菁晚年罹癌，雖曾做過化療，但身體狀況逐漸變差，生病時也沒有親人照顧，雖然年輕時紅極一時，但自從男友和母親相繼離世後，她便無依無靠，最後過世多天才被發現，「孤獨死」讓人不勝唏噓。

(中時電子報)