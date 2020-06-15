高雄市長韓國瑜日前被罷免之後，網路正串聯罷免時代力量高雄市議員黃捷，民進黨市議員陳致中也被點名，罷免理由是不認為他對地方建設有做何貢獻。而挺韓五虎將之一、現轉型直播主的杏仁哥今(15日)下午開直播批評，到底陳致中是一個政黨的議員，還是人民議員呢?質詢時都沒有為了市政 只會監督個人而不是市政，「認為這樣的人是政黨的操作工具，目前也需要有志之士，擔任志工」。

杏仁哥邀請發起罷免陳致中的發起人談罷免原因，她說，這並不是報復性罷免，而是看不見陳致中對前鎮、小港區有什麼樣的實質上幫助，民眾的失望度非常高，對於他，大家都搖頭，這對選民而言就是不適任，於是要實行公民權 。

杏仁哥提到，罷免的理由是陳致中不適任，過去曾投過他，他也是高票當選，因為爸爸陳水扁貪汙入獄後，他首度出戰選高雄議員，獲得3萬多張選票支持，當時大家都想說，貪汙的是爸爸，跟兒子無關，且又受過國外教育又是學法律 應該給他一個為民主打拚的機會。

杏仁哥說，陳致中浪費人民多少公帑和精力去支持，出來再選後，得票率接近腰斬，只剩1.5萬票，這也可以證明說，前鎮、小港選區，已經有不少選民對他反感。

杏仁也提到，目前極缺連署志工。而消息曝光後，不少網友則是留言寫下，「大家辛苦了！加油加油喔」、「挺了，罷起來」、「我們外縣市的支持你們行公民權利」、「高雄人這次一定要加油」。

然而，針對罷免聲浪，陳致中也在臉書回應，「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，我不會後悔，因為我相信罷韓是為了讓高雄更好。」他提到，如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，自己也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任，「自反而縮，雖千萬人吾往矣！做對的事，勇敢無畏，堅持到底！」

(中時電子報)