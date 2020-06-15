台中市府在太平公有零售市場舉行「粽意大集合」活動，民眾反應熱烈報名秒殺，一共15組親子家庭體驗包粽；市場管理員化身為阿錩叔叔當起活動主持人，即興說故事及有獎徵答，粽子婆婆及市場攤商阿姨們也成為小老師，教導摺粽葉包出美味粽子，小朋友透過活動認識端午節民俗文化，把親手包的粽子帶回家。

經發局表示，太平公有市場鄰近太平工業區及市中心，是當地購物重地，包含熟食、滷味、炸物等37攤商家，其中25攤更獲經濟部樂活名攤認證，販賣蔬果、雞、鴨、魚、肉等

，小市場大滿足，深受居民喜愛。

過去民眾對市場廁所普遍存有髒亂的刻板印象，市長盧秀燕上任後自去年開始進行市場廁所修繕工程，讓老舊廁所華麗變身營造五星級的如廁環境，其中無障礙親子廁所更獲得許多來買菜的消費者好評。

市場自治會說，太平公有市場獲經濟部108年3星級認定，近期新增哺集乳室，讓孕媽讓安心逛市場，並將2面牆彩繪，更成為民眾熱門打卡點。

(中時 )