由於台灣疫情趨緩，國人陸續著手規劃國內旅遊，由於端午節連假到，不少民眾打算租車出遊，保險業者建議投保旅平險時，可加保「租車保險」再加購「法定傳染病醫療健康險」將出遊風險降至最低。

兆豐保險表示，一般汽車保險為保障汽車車體受損、駕駛人、乘客及第三責任險，該公司推出的「租車保險」，是提供國內旅客在租車期間的「駕駛保障」，保障駕駛人在旅途中可能遭遇的行車風險，包含車禍事故導致的第三人的賠償及汽車的車體損失等皆涵蓋在範圍內，以國內旅遊三天為例，購買旅平險只要再額外加上372元即有租車險，可讓旅程有全保障。

因應疫情，兆豐保險更推出的「法定傳染病醫療健康險」，兆豐保險說，這一健康險不僅適用於這次的新型冠狀病毒，包含台灣常見的狂犬病、登革熱或天花等也包含在理賠項目中，投保後保障立即生效，沒有傳染病等待期，一年期保費只要335元起，即可享有「負壓隔離病房」的醫療保障(以45日為限)，以及業界最高的確診慰問金5萬元。

兆豐保說，該保險法定傳染病醫療健康險，同時具備投保年齡可續保至75歲，且不分類別最高5萬元的「確診慰問金」以及住院不分病房種類都有高達45天的保險給付，保障最為完善。

(工商 )