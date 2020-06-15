今年因新冠肺炎疫情，疫情期間船公司人事變動較多，台北市輪船公會原任理事長林文博因自所屬陽明海運提早退休，該會15日召開的今年首次理監事會，補選常務理事與理事長，由光明海運總經理郭志成當選新任理事長。

今年以來除林文博外，常務理事光明海運董事長葉陳輝、常務理事台航總經理梅家禮、理事新興航運總經理張豐州、理事四維航運副總經理陳木川退休，另候補理事能源航運代表何曙光因公司代營國輪減少，喪失會員代表資格。理事缺額由候補理事藍海海運董事長郭義隆、裕民航運經理劉守麟、漢福公司董事長李曙光、國昌海運總經理朱文印及長弘航業董事長張定次遞補。

今日常務理事補選由郭志成、陽明海運副總經理杜書勤、長榮海運協理楊弘明當選。

緊接著召開的全國船聯會理監事會會議，因理事梅家禮、葉陳輝，張豐州、長榮海運協理張衍義、何曙光、陳木川與監事會召集人林文博等因退休、調職或公司營運船舶艘數減少，喪失會員代表資格，依商業團體法第25條規定解任，缺額分別由五名候補理事東方海外高雄貨櫃中心總經理陳志添、澎湖航業董事長張再興、聯成航業董事長王顏林、德洋海運協理徐守耕、台塑海運副處長武揚，一名候補監事由德翔海運資深副總經理黃仁傑遞補。

今日常務理事補選則由光明海運總經理郭志成與長榮海運協理李華龍當選，常務監事與監事會召集人由光明海運資深協理洪高橋當選。

(工商 )