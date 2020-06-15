經過一年努力，台電離岸風電二期終於在周一決標，由國內廠商富崴能源股份有限公司得標，決標金額新台幣628.88億元。

台電15日表示，台電二期由國內廠商富崴能源股份有限公司得標，由新加坡海事工程廠商TERAS OFFSHORE擔任其分包商，預定將採用西門子歌美颯之離岸風力機組，預計2025年9月底前完成「全部機組接受安全調度」，完工併聯後，預計年發電量超過10億度，可供給約27萬家戶一年用電。

台電表示，台灣海峽被評為全球最佳風場之一，尤其彰化外海更匯集本島最大風能。台電離岸二期計畫申請參與場址遴選時，獲分配在彰化縣鹿港西側約 14.7公里處建置裝置容量 300MW 風場。

據悉，離岸二期由台電獨立開發，為達成本土自建案場營運，台電去年5月23日首度上網公告，期間克服種種挑戰後，今年6月3日第9度上網公告，經過資格、規格及價格審查均符合規範後，終順利決標。

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