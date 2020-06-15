農曆五月五日就是「端午」節了，在古代因五月天氣炎熱，毒害蟲齊動故稱五月為「惡月」或「百毒月」，古人並以取用五種植物，稱為「五瑞」來驅除各種毒害，藥劑科總藥師黃柏豪表示，菖蒲被認為是「五瑞」之首，而艾草是中醫溫灸用的藥草，祓除蟲毒瘟疫，招來身體健康。這些植物多具有濃烈的「香氣」可以驅除溽暑毒害，可以健身，有的則具有毒性，可以毒制毒。

中國醫藥大學新竹附設醫院藥劑科今年特別調配了七種藥材，紫蘇、葉佩蘭、藿香、石菖蒲、艾葉、香茅及薄荷，製成中醫大新竹附醫專屬包裝的端午中藥香包，氣味芳香，香遠益清，更具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢的功效。只要在6月19號當天，來院看診的民眾只要出示看診單或掛號證明或檢查證明，在中醫大新竹附醫指定粉絲團按讚加分享，即可獲贈中藥香包一個或是當場可DIY 製作中藥香包一個，數量有限。

藥劑科總藥師黃柏豪也提醒部分民眾配戴香包有禁忌，例如孕婦不宜佩掛氣味過於濃烈的香包；有些藥物如薄荷，對蠶豆症幼童長期接觸並不合適；許多中藥香包藥包內有不織布包裹，加上外層有布的隔絕，相對安全；但仍要當心不要撕開，以免中藥材外漏，萬一幼童吞服可能有風險；若有一些特殊疾病或生理狀態，建議先詢問中醫後再判斷是否能夠配戴相當。上述5種狀況都要特別小心。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)