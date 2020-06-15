美國新冠疫情出現惡化跡象，多州單日新增確診人數升至新高。1名奧克拉荷馬州衛生官員14日警告，美國總統川普競選連任的造勢大會，將造成一場公共衛生災難。

綜合媒體15日報導，按計劃，川普將於6月20日在奧克拉荷馬州舉行政治集會，由於全美多州出現疫情反彈，該州第2大城塔爾薩（Tulsa）衛生官員對此表示擔憂。塔爾薩衛生部門執行主任達特（Bruce Dart）認為，舉行集會將造成一場公共衛生災難，「無論是誰舉行這場集會，我們都建議大家不要去參加。如果想要安全，就別去。」

達特認為，日前病例激增並不是因為測試人數增加，呼籲川普重新考慮舉行集會計畫，「我希望，時間可以延後。塔爾薩歡迎現任總統來訪，但不是在大流行期間」。

與此同時，哈佛大學全球健康研究所所長賈哈（Ashish Jha）也認為，這次集會不僅對參加民眾來說是「非常危險的舉動」，對於可能接觸與會者的人來說也是如此。

目前，美國累計確診2,161,447例，累計死亡117,853例。《紐約時報》報導，美國疫情出現了令人擔憂的情況，在放寬社交距離限制、允許商業重啟後，美國人口最多的2大州德州和佛州新增確診病例皆刷新單日最高紀錄。

另據美國華盛頓大學衛生統計評估研究所更新的新冠疫情預測結果，到10月1日，美國累計死亡病例可能達到約17萬人。

(中時 )