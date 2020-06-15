新北市板橋區實踐路上的老舊民宅在2003年申請自辦都更，地主經溝通協調，難以取得共識，案件推動受阻，後來由建商接手，歷經整合、審議等程序，住戶盼了17年，總算塵埃落定，今(15)日舉行動土典禮，未來將興建地下6樓、地上23層樓建築物，並捐贈健身中心給市府，預計3年後完工。

都市更新處指出，全案基地面積約2365.24坪，鄰板橋區實踐路、重慶路與成都街街廓，其中住宅區1305坪，商業區620.73坪，其餘為道路用地。本案原由住戶自組更新會擔任實施者，但所有權人意見分歧，造成推動進度緩慢，2012年10月變更榮泰開發建設股份有限公司為新的實施者，經整合協調，最終同意比例由最初7成提高到全體同意，採協議合建方式辦理都更。

新北市不動產開發商業同業公會理事長、永雄建設機構董事長劉炳煌表示，「都更案走了17年，真的不容易！」住戶最初在2003年送件申請自立更新，期間遭遇找尋營造廠商、申購國有地、內部整合等困難，決定交由專業實施者接手，歷經漫長的審議程序，市府從旁協助，終於順利促成都更案。

都更處表示，今天動工的商業區更新前為屋齡34年的9棟透天厝，重建後規劃地下6層、地上23層建築物，包含店鋪、辦公室、公益設施與住宅，總計213戶，並提供218個汽車停車格、247機車停車格以及63輛自行車停放空間，其中1082平方公尺公益設施將由體育處規劃小型健身中心。

此外，新北市城鄉局局長黃一平表示，未來新北市將成立屬於新北的住都中心，其將與中央所屬的國家住都中心職責雷同，針對危管、都更案件釋疑等，希望以公辦都更，帶動民辦都更的實施者角色。

(中時電子報)