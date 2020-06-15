台北市長柯文哲夫人陳佩琪近期不斷在臉書發文「逆時中」，柯文哲今在北市議會市政總質詢被議員楊靜宇問到，陳的發言是為了增加自己網路聲量還是對民進黨深惡痛絕？柯笑說，「我們家佩琪很有主張，我跟她聊天，她聽一聽又會去寫，就少跟她講話。」

陳佩琪分別在5月31日、6月3日發文，先是質疑衛福部聲稱去年底曾透過電郵向世衛示警是「硬拗」，再批大陸包機返台卡「小明」的不合理，引發議論。

沉寂沒有幾天，陳佩琪13日在臉書發文批評衛福部長陳時中，既然先前有勇氣關了八大行業的酒吧、舞廳，就該有guts開， 哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，訂了一個任誰在哪種場合都做不到的標準，若用這種態度防疫， 換她這種沒專業的來都行。

楊靜宇質詢時問柯文哲，選後柯成為民進黨首號敵人，陳佩琪是不是在幫柯打預防針？還是為了增加自己的網路聲量，或是對民進黨深惡痛絕？柯文哲笑說「我們家佩琪很有主張，我跟她聊天，她聽一聽又會去寫，就少跟她講話。」

(中時 )