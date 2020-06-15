屏東消防局15日下午4時09分獲報新園鹽埔漁港發生漁船火警，現場濃煙密布，初估至少有5艘船正燃燒中。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東消防局15日下午4時09分獲報新園鹽埔漁港發生漁船火警，現場濃煙密布，初估至少有5艘船正燃燒中。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣東港漁港下午4點多傳出停泊在港內的漁船發生大火意外。根據現場目擊者表示，下午有一艘停泊在漁港內的漁船突然起火燃燒，火勢很快延燒到其他漁船，不少船主見狀紛想要將船開離漁港搶救，但卻因為彼此靠泊，火勢又相當猛烈，導致船主搶救不及，導致大火不斷延燒，現場至少已超過10多艘漁船著火，濃煙布滿整個東港漁港上空相當嚇人，屏東縣消防局出動十餘輛消防車前往灌救，目前火勢尚未撲滅，目前起火原因不明，但初步損失至少超過數億元以上。

(中時 )