屏東新園埔鹽漁港火燒船 10餘艘漁船陷入火海損失上億 17:042020/06/15 中時 謝佳潾 、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東新園埔鹽漁港火燒船，10餘艘漁船陷入火海損失上億。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東消防局15日下午4時09分獲報新園鹽埔漁港發生漁船火警，現場濃煙密布，初估至少有5艘船正燃燒中。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真） 屏東消防局15日下午4時09分獲報新園鹽埔漁港發生漁船火警，現場濃煙密布，初估至少有5艘船正燃燒中。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真） 屏東縣東港漁港下午4點多傳出停泊在港內的漁船發生大火意外。根據現場目擊者表示，下午有一艘停泊在漁港內的漁船突然起火燃燒，火勢很快延燒到其他漁船，不少船主見狀紛想要將船開離漁港搶救，但卻因為彼此靠泊，火勢又相當猛烈，導致船主搶救不及，導致大火不斷延燒，現場至少已超過10多艘漁船著火，濃煙布滿整個東港漁港上空相當嚇人，屏東縣消防局出動十餘輛消防車前往灌救，目前火勢尚未撲滅，目前起火原因不明，但初步損失至少超過數億元以上。 (中時 ) #人員 #消防局 #現場 #警消 #漁港 也許您會感興趣 社會熱門新聞 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 北漂醫美師返鄉 問選科技大廠或小公司 網驚：南部這麼慘？ - 社會 竹南科學園區趕上班 白牌重機撞奧迪 21歲騎士噴飛30米爆頭亡 - 社會 韓國瑜遭罷免 「反韓」律師送民進黨經典5字 - 社會 屏東新園埔鹽漁港火燒船 10餘艘漁船陷入火海損失上億 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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