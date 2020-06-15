鐵路警察李承翰被刺殉職案一審判決無罪後，台南高分院15日再度開庭時，每次審訊必定到場旁聽的李家父母首度缺席。針對最為關鍵的鄭姓凶嫌是否再送精神鑑定一事，檢辯雙方仍立場分歧。法官陳珍如裁示，此事將由合議庭討論決定。

2019年7月涉嫌持刀刺死嘉義鐵路警察李承翰的鄭姓男子，被嘉義地院認定罹患思覺失調症、無辨識行為違法能力判決無罪，引發議論。案經檢方上訴台南高分院後，15日第二度召開準備庭。原本每庭必要的李承翰父母，因李父日前驟逝16日即將出殯，致首度無人到場旁聽。

今天的庭訊內容，除了集中在勘驗檢方申請的調查證據上，也針對鄭姓被告是否再送鑑定一事，再度詢問檢辯雙方的意見。

台南高分檢檢察官林志峰、原告律師林國明均主張有再送鑑定的必要，他們認為，一審委託榮總嘉義分院沈姓醫師的精神鑑定報告太主觀、不夠嚴謹，內容也有前後矛盾之處，加上鑑定報告指鄭嫌的智商有76分，但因輕度智力障礙的分數為50至69分，顯然談不上是輕度智障；2人還建議送到成大、奇美等醫學中心鑑定。

鄭嫌的辯護律師陳偉仁、陳明則主張沒有再送鑑定的必要，他們指出，一審委託的精神鑑定報告看不出有重大瑕疵，檢方要求鑑定的反社會人格部分也與本案無關。

陳珍如再問，如果合議庭決定再送鑑定，需要鑑定那些項目？林志峰建議，針對行為發生時是否思覺失調症發作影響辨識能力？如果發病是否因未服藥所致？有無反社會人格？等。

(中時 )