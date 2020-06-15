基隆市招考47名公幼教保員，吸引284人報考，其中碩士有7人、年紀最大考生59歲。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市公幼招考47名教保員，吸引284人報考。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市公立幼兒園8月將新增13班「幼幼專班」，21日招考教保員，專科畢業最低起薪3萬3千元，每年還可調薪千元，吸引284人報名爭搶47個名額，不乏碩士學歷及具教師證老師，年紀最大考生為59歲，預計7月16日公告錄取名單，錄取率約16.5％。

因應新學年度新增2至3歲幼幼班，市府教育處招考47名公幼教保員，專科畢業3萬3千元起、大學畢業3萬5千元、研究所畢業3萬7千元，每個月除薪水之外，還可領900元教保費，若服務成績優良，每年還可加薪1030元。

教育處指出，具幼教、幼保相關科系畢業都可報考甄選，284名報名考生中，包含2名男考生，具高中職學歷6人、專科學歷45人、學士最多有226人，碩士則有7人，另外有36人擁有教師證，最年輕的考生年僅20歲，最年長者為59歲。

筆試通過考生名單，將於25日晚間8時於基隆市教育處官網公告，141名通過初選考生，將可參加7月11日的複試，上午8時起進行口試及教學演示，預計7月16日晚間6時公告錄取名單，以及各校開缺名額，22日進行分發作業。

應屆畢業考生，應考前應簽署切結書，並於7月底取得畢業證書，8月1日報到時查驗，否則將取消錄取資格，且不得申請退費，也提醒教保員適用勞基法，與幼教老師不同，且寒暑假仍要上班，不過公幼環境穩定，讓報名考生趨之若鶩。

(中時 )