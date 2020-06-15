台北市長柯文哲第二任任期2022年屆滿，各界矚目柯屬意的接班人選，北市議員楊靜宇今在市政總質詢問柯，是否內心已認定副市長黃珊珊接棒2022選舉？柯說，時間還久，應該讓很多人有機會接觸市政，到時候還是台北市民決定，將來選前半年再看最後是誰出線。

(中時 )