Sony Mobile今(15)日正式宣布，全新超旗艦智慧手機Xperia 1 II已獲得NCC的5G認證並登載上官網，成為全台首款5G認證手機。

隨著台灣5G即將在下月開台，各家手機業者陸續開始卡位5G頂級旗艦機市場，預計下半年戰況會更加白熱化，目前台灣開賣的5G手機包括三星S20系列、以及LG等旗艦機，但台灣NCC認證程序始採用5G、4G分開認列方式，故儘管三星S20等已經上路，但目前由於台灣電信業尚未進入5G，故4G認證過關即開賣，未來待NCC完成5G認證後，再採用軟體更新的程序開通5G，故Xperia 1 II為台灣NCC首款認證並登載上官網的5G手機，換句話說，迎戰台灣5G，「Sony準備好了」，先前Sony也喊話，有信心拿下台灣7月非蘋高階機銷售王。

Xperia 1 II是5G用最新頂規高通Snapdragon 865 5G行動平台，支援5G NSA網路架構，運算能力快速流暢，透過獨特的天線設計讓支援頻段更廣，包含n1、n3、n28、n78、n77(未來可透過軟體升級支援n77)，具備EN-DC (4G+5G雙連結技術)、DSS動態頻譜分享等5G網路技術，並支援WiFi6無線網路技術，還能當作WiFi6的熱點分享支援，照相方面，Xperia 1 II全新三鏡頭相機擁有來自Sony的Alpha相機頂尖科技及ZEISS蔡司光學技術，並加入3D iToF影像測距感測器，打造全球首創每秒20張自動對焦自動曝光高速連拍、透過每秒60次AF/AE追蹤計算，大幅提升對焦速度與準確性，全新Photo Pro專業單眼相機模式更首次導入Sony的Alpha相機的使用介面，提供靈活的手動設定，無論在任何環境下都能拍出清晰影像。

Sony Mobile總經理林志遠表示，隨著台灣5G服務即將正式開通，Xperia 1 II為速度而生，不僅結合Sony集團全方位頂尖科技，更帶來超高速5G連網能力，Xperia 1 II的5G能力支援廣、穩定高、速度快，不論搭配任何電信業者5G連網都能無比順暢，這是長期與台灣電信業者緊密合作、積極測試與調整的成果。

(時報資訊)