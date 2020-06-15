從多年前的遙測照片發現三峽大壩疑似位移並傳出壩體可能變形的消息後，每年一到洪水期，三峽大壩變形狀況與是否能頂得住洪災便引起工程界、學術界與網路輿論的關注。昨日大陸國務院水利部發布長江已面臨汛期警戒期，並稱今年洪水超標可能成為「黑天鵝」，三峽大壩的安危再度於網上爆發熱議，許多人都擔憂洪水期發生三峽大壩潰決，造成半個中國大陸生靈塗炭，後果難以想像。

上周11日大陸水利部在國務院新聞辦新聞發佈會上表示，當前大陸已全面進入汛期。今年以來累積降水量較常年同期高出6%，還出現19次強降水過程，有148條河流發生超過警戒線水位以上的洪水。

水利部表示，特別是6月2日以來，江南、華南和西南東部發生了今年以來強度最大、範圍最大、持續時間最長的降雨過程，其中珠江流域西江和北江、長江流域湘江和鄱陽湖水系、浙江錢塘江水系部分中小河流發生超過警戒線水位的洪水，一些河流出現歷史記錄的大洪水。

水利部副部長葉建春說，超標洪水對現有的防洪工程，可能是一個「黑天鵝」事件，我們覺得這個事影響特別大。湖北江河多、湖泊多，水多且不均勻，防汛任務重，汛期與疫情影響重疊，希望湖北不要再出現更大的問題。

專家表示，每年洪水季最受關注的是三峽大壩，世界大壩協會多次將三峽大壩列為全世界最危險的大壩，並非沒有道理。網上雖然傳出大壩變形的訊息，但官方媒體與中國三峽集團皆回應稱大壩沒有變形問題，聲稱三峽大壩有3厘米左右水平位移，那是「彈性變形」，屬於正常現象。

但也有專家對此表示不同意見，三峽大壩問題專家王維洛受訪時表示，三峽大壩的構造，決定了它一定會發生變形。「三峽大壩是在走動的，它不是銅牆鐵壁。現在壩塊的變形是彈性變形，但是三峽大壩整體的變形不是彈性變形，潰壩的危險顯而易見。

專家指出，長江中下游是中國大陸經濟最發達區域，人口總統高達6億以上，一旦三峽大壩發生潰壩，下面宜昌市居住的70萬人命就沒了，連帶下游有大陸近半數人口的聚居區也會生靈塗炭。

(中時電子報)