中央推動重大建設，地方自籌配合款約需18到20％，對縣府財政形成重大負擔，縣長林明溱表示， 希望能夠調降到10％以下；另外，針對鳥嘴潭人工湖回饋機制，則希望自來水公司依用水量提供回饋金。

縣議員陳淑惠在議會總質詢時指出，地方配合款高達18％，成為地方政府沉重負擔，恐怕影響基層建設；林明溱表示，他擔任集集鎮長時，省政府對於地方爭取建設經費，大多是以專案補助方式辦理，不用配合款，不會影響地方財政；近年來中央補助案，地方政府都要編列配合款因應，如前瞻建設地方政府必須自籌18％至20％，對財政困難縣市壓力沉重，如果無力編列配合款或足夠的預備金，就無法推動重大建設，甚至要退回補助款，失去中央補助美意，影響地方建設及人民福祉。

縣議員李洲忠、簡峻庭、陳淑惠也關心草屯鳥嘴潭開發回饋議題，希望比照台電隨每年水量徵收回饋金。

林明溱表示，該案經多次協商，目前水利署有砂石開採等部分回饋方案；鳥嘴潭水庫完工後，以供應彰化縣民生用水為大宗，南投縣用水比例少，希望中央能接受地方意見，比照台電回饋方案，以自來水公司年供水量計算回饋金方案，照顧地方。

(中時 )