英媒稱，如果英國首相強森命令電信巨頭拆卸從大陸供應商華為公司那裡採購的設備，那麼英國將遭遇手機斷網，該國部分地區可能會搜索不到信號長達兩周時間。

據英國《星期日泰晤士報》網站6月14日報導，英國最大的兩家電信公司英國電信公司和沃達豐公司正在進行激烈遊說，反對一些保守黨議員擬在2023年前完全禁止華為進入英國的舉動。

今年1月，強森不顧美國總統川普的反對，讓華為在英國5G網絡中發揮有限作用，將其排除在敏感「核心」之外，並限制其在不那麼敏感的領域最多佔據35%的市場份額。

上個月，強森作出的允許華為在5G領域發揮有限作用的決定陷入混亂，當時美國政府實施制裁，切斷了華為使用美國設備製造的半導體的渠道。

華為設備的兩個最大用戶英國電信公司和沃達豐公司對數位化、文化、媒體與體育部說，如果被要求迅速拆卸華為設備，那麼手機會斷網，全國部分地區可能會失去信號長達兩周。由於5G建立在4G的基礎之上，因此他們需要拆卸安裝在大約1.9萬個移動基站上的華為設備。

英國電信公司和沃達豐公司都是富時100指數的成員。它們說，在這種情況下，它們將要求獲得數以億計英鎊的賠償。英國電信公司警告說，它將減緩通過其子公司引進高速光纖寬頻的步伐。

一位業內消息人士說，在3年內把華為設備全部拆卸掉而不產生「相當大的妨礙」，這是不可能的。

另據英國《星期日泰晤士報》網站6月14日報導，一個團體正在要求富時100指數成分股公司就英國與北京關係惡化的風險向大臣們遊說。

報導稱，英中貿易協會：其成員包括匯豐銀行、英國石油公司、渣打銀行和葛蘭素史克公司，已經就支持這項遊說活動與幾家同大陸有接觸的企業進行了接洽。

(中時電子報)