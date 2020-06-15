施工路段分為中清路至青島東街，及北平路至天津路，採同步封街施工，工期預計2天，日前舉行說明會。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市推動道路改善升級2．0「燙平專案」，台中市北區北平路美食商圈預計7月2至3日將燙平，施工路段分為中清路至青島東街及北平路至天津路，採同步封街施工；當地店家說，新冠肺炎疫情期間，生意大幅下滑，道路燙平後，配合政府715「振興三倍券」上路，喜迎「後疫情」人潮。

建設局指出，施工路段為北平路2段，以中清路至青島東街，道路長約320公尺、路寬約11公尺，另青島西街為北平路至天津路，道路長約170公尺，路寬約10公尺，是北平美食商圈連接天津商圈的道路之一，周邊商業活絡、車流量大，路面經長期輾壓多龜裂或凹洞不平，引發民怨。

冷飲店林姓店家反映，願意配合市府美化市容，但施工期間仍須封街，疫情解封，好不容易恢復周末假日人潮盛況，若封街一定影響顧客進來意願，且貨車裝卸貨很不方便，盼工期縮短，在715「振興三倍券」上路前完工。

北區賴旺里長黃育嘉指出，北平路美食圈加入「燙平專案」，要求施工單位夜間施工，待路面施工鋪設完成，先靜置6小時或溫度冷卻至攝氏50度以下，再開放通車，為避免影響當地居民通行不便，視狀況逐步開放通車，施工注意路面與側溝齊平，維護用路人騎車安全。

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