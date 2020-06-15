「蜘蛛人」堪稱漫威宇宙中的經典英雄之一，這個由「漫威之父」史丹李(Stan Lee)與史蒂夫迪特科（Steve Ditko）所共同創造的角色，登上大螢幕許多回合，而最新的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)，更獲史丹李盛讚是最符合原著的扮演者，如今兩人初次見面的情境被曝光，這相差74歲的代溝，輕鬆被史丹李爆笑破解！

有網友在IG對《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩(James Gunn)提問，想知道他跟史丹李之間有什麼軼事是讓他很懷念的？岡恩大方揭露是自己介紹「小蜘蛛」湯姆霍蘭德與史丹李見面，當時湯姆剛宣布揭下「蜘蛛人」一角，兩個「爺孫」見面時，湯姆顯得有些緊張，這感覺立刻被史丹李正面突破，他馬上對小夥子開玩笑：「是的當然啦！我聽說你很棒耶！不過對我來說，我是沒看到啦！」，史丹李用幽默無厘頭的方式破冰，成功讓小蜘蛛放鬆了心情，岡恩也說現場聽到這對話的人都笑死了！

至於史丹李對於湯姆霍蘭德真正的評價是什麼？其實他2018年寫了一則推特，盛讚湯姆演得非常好，表示當初創造出「蜘蛛人」一角時，設定的正是湯姆這樣的身高、年齡，「蜘蛛人從來就不是魁梧高大的角色」，還稱呼湯姆是「我的朋友」，tag問候他過得如何？湯姆也立刻回文，表示自己一切都好，更將蜘蛛人的成功歸功於史丹李，還逗趣說「期待很快見到你，兄弟」，是相當可愛的忘年之交。

(中時電子報)