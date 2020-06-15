高雄市議長許崑源6日晚間自高雄苓雅住處墜樓身亡，前高雄市長韓國瑜和夫人李佳芬，今天首度合體現身，赴已故議長許崑源靈堂弔唁，面對媒體提問教育局公文一事，韓國瑜僅拱手致意，回應「大家辛苦了」。

許崑源墜樓身亡，不僅為政壇投下震撼彈，也引起各界譁然，而韓國瑜今(15日)也9度現身許崑源靈堂致意，據《自由時報》報導，2人自靈堂離開後，有媒體記者問及，「是否知道教育局銷毀公文原因？」，韓國瑜僅表示，「大家辛苦了！」，隨後就和李佳芬搭車離開會場。

此外，對於許崑源死因，據了解，許崑源墜樓時妻女均在家，檢方7日凌晨1時許結束現場勘驗後，主任檢察官劉慕珊、檢察官張貽琮再率同法醫前往殯儀館相驗，於凌晨2時40分許完成相驗。雖然初步排除外部因素介入，但為求慎重，仍採集血液送驗。

今天檢方化驗結果出爐，證實許崑源的血液中並未驗出酒精及藥物反應，未來將繼續釐清墜樓過程及原因。

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(中時電子報)