台商因疫情回流台灣，開設炸雞店，獨創冰淇淋口味炸雞。（柯宗緯攝）

台商因疫情回流台灣，開設炸雞店，獨創冰淇淋口味炸雞。（柯宗緯攝）

受到新冠肺炎疫情影響，原在南美洲的台商郭汶雪和在西班牙留學並創業開珍奶店的姪子阿Ben，因為國外疫情嚴峻，決定回流台灣，近日在高雄三民區開設炸雞店「嘓嘓樂-炸雞台樂所」，研發出創新的冰淇淋口味炸雞，吸引不少「炸機控」搶食。

阿Ben說，想念西語系國家一邊吃冰淇淋，一邊吃拉丁炸雞的美味，於是動手製作冰淇淋口味炸雞，在高科大附近開出一號店。他邀請認識18年的好友Sam合夥，有著豐富的餐飲經驗的他，也是第一次將手工竹炭巧克力、蜂蜜、棕櫚香草當裹料油炸，意外得到令人驚豔的好味道。

「嘓嘓樂炸雞」雞肉採用本土雞肉製作，炸雞帶有嚼勁的口感、酥脆多汁美味，搭配多重口味在舌尖中回盪，並以歐式做法將炸雞提升至另一層次，更以女性角度需求為餐點規劃的出發點，結合時下最夯的舒肥雞系列餐盒，搭配天然果露氣泡飲品，讓炸雞店不單單只有炸雞，也能同時選擇涼爽無負擔的餐點，消暑爽口。

店內也打造成網美風，將IG熱門打卡景點西班牙粉紅城堡搬到店內，3D手繪牆面帶出超現實文藝復興風圖騰，吸引不少民眾駐留拍照。「嘓嘓樂-炸雞台樂所」14日開幕起連3天天天送100支炸雞腿大請客促銷，更打出「想要跟你有一腿」的行銷標語意外吸睛。

炸雞品牌「嘓嘓」名稱源自於兩位創辦人都姓郭，採用疊字同音的狀聲詞也有雞隻咕咕叫之意，並帶有歡樂氛圍，因此取名『嘓嘓樂』，店名音譯KOKA KOKA則來自台灣原住民語言小雞的意思。

(中時 )