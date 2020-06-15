原本感覺報名人數有限的SBL第18季新人選秀會，在15日報名截止日這天，一口氣湧進8人報名，最後共有16名新秀完成報名，將要等到7月15日才知今年狀元是誰，行銷單位也將在7月13、14日兩天舉辦測試訓練營與對抗賽。

16名報名SBL選秀名單如下：陳俊翰(康寧)、梁浩真(康寧)、盧峻翔(輔大)、林柏豪(康寧)、姜廣謙(台藝)、李漢昇(台師)、蘇士軒(台師)、斑霸(中州)、林義恩(文化)、余孟耘(文化)、簡家暐(台師)、吳季穎(輔大)、郭為瀚(德霖)、潘泳村(德霖)、李祥瑋(德霖)、陳昱翰(義大)。

其中今年SBL狀元人選，預計將在李漢昇、斑霸兩人之中誕生，目前兩人都曾前往擁有狀元籤的九太科技練球(斑霸已經離開前往台中夢想家青年隊集訓)，無論九太最後選擇誰當狀元，擁有榜眼籤的台銀，很可能就直接選擇另外一人。

最近3年都在寶島夢想家效力的陳昱翰，突然宣布報名SBL選秀。(報系資料照)

不過原本在前兩周報名期間，報名情況遠遠不如預期，直到上周結束之前，也只有8人報名，沒想到來到15日的截止日，竟然一口氣來了8人報名，也讓今年報名人數一下子來到16人，並未改寫第7季的史上最少報名人數紀錄(14人)。

15日報名的球員當中，比較受到矚目的是寶島夢想家「元老」陳昱翰，以及身兼德霖教練的郭為瀚、2016年HBL年度MVP吳季穎等人，尤其是從夢想家創隊以來就加盟的陳昱翰，更有可能成為今年SBL選秀會上的最大「攪局者」。

陳昱翰曾前往大陸NBL河南隊短暫效力，隨後加盟寶島夢想家，成為元老球員之一，可惜隨後因為膝蓋動刀，最近兩個球季完全沒有上場，如今隨著他跟夢想家合約結束，意外選在SBL選秀截止日這天完成報名，就看是否獲得青睞了。

(中時 )