官田國小畢業生包菱角粽，也送給柳營奇美醫護人員慰勉辛勞。(莊曜聰攝)

端午節將至，台南市官田國小40位畢業生上午在官田區農會家政志工協助下，用在地農產菱角包了300顆粽子，並將其中的160顆菱角粽送給柳營奇美醫院的醫護人員，以慰勞他們在防疫期間的辛勞，也希望加了菱角的粽子，能夠象徵新冠肺炎案例持續「加零」。

上午8點上課時間一到，官田國小6年級的畢業生就聚集在活動中心，而官田區農會則出動10位家政班志工教導學生包粽，從介紹相關食材處理，包括如何清潔粽葉、炒料等等，最後讓孩子動手折粽葉、包粽子，這次的粽子特別不同，就是加入官田的特有農產菱角，端出特色菱角粽。

學生、志工們合力包粽，總共包了300顆菱角粽，再放入大鍋內烹煮粽子，官田區農會總幹事林正容、官田區長顏能通都來替學生加油打氣，在粽子煮熟後，由校長王全興與學生代表，帶著160顆菱角粽前往柳營奇美醫院，慰勞防疫期間辛苦的醫護人員，希望透過孩子們親手包的粽子，暖胃也暖心。

王全興表示，畢業生除了包粽子送給醫護外，過幾天校方也將舉辦謝師宴，也將由畢業生自己辦桌，烹調菜餚，感謝師恩，讓產地到餐桌的完整食農教育，徹底展現。

(中時 )