「波特酒和牛頰粽」主廚即以干貝、朝天椒等多種材料製成的上海風味八寶醬，與糯米、羊肚菌、柳松菇、蟲草花、栗子拌勻，再包入和牛臉頰肉，並以荷葉包裹為繡球狀。（台中金典酒店提供／馮惠宜台中傳真）

新冠疫情重創餐旅業，飯店業者為求活下來先是推出便當、外送外賣，後疫情時代則全力衝端午節應景的粽子禮盒，其中台中金典推出組合多元風味且別具特色的「金粽」系列。

如何為傳統粽子風味帶來不同的味覺享受，是台中金典主廚每年的挑戰，今年「金粽」系列包含：以八寶醬搭配和牛臉頰肉的「波特酒和牛頰粽」、創新台灣味的「麻油雞腿黃金粽」、融合海陸風味的「蒲燒芋頭扣肉粽」、改良傳統口味的「東坡珍肉粽」、元氣滿分的「養身三杯素味粽」、風味獨特的「紫米榴槤甜心粽」，及傳統廣式「鮑魚裹蒸粽」等。

其中，相當費工的「麻油雞腿黃金粽」則是特選雞腿去骨後，將皮肉分離，並用冷榨黑麻油將雞腿肉拌炒後切丁，與油鴨腿、臘腸、北菇、魷魚、蝦米、柳松菇、糯米一同拌炒出香味，再以雞皮包裹餡料下鍋油炸，最後包以桂竹葉增加香氣。

還有創新風味的「紫米榴槤甜心粽」，主廚將紫米蒸熟後，包入榴槤、松子、桂圓及奶黃等餡料，蒸過後軟綿可口的榴槤透著特殊的香氣，與粽香巧妙融合，有著多元豐富的風味口感。

同樣是今年新登場的「蒲燒芋頭扣肉粽」，則是以密封文火燜燒的豬五花肉，搭配塗上特製醬汁調製烘烤的蒲燒鰻，以及鬆軟綿密的芋頭，讓人一次品嚐到海陸雙重美味。

強調傳統港式做法的「鮑魚裹蒸粽」，則加入廣東燒腩、干貝、燒鴨、鮑魚、鹹蛋黃、日本花菇、栗子等豐富食材，更有來年好運、前程似錦的寓意。

而素食口味則是「養身三杯素味粽」，特別選用猴頭菇及杏鮑菇，搭配上銀杏、蓮子，再加入三杯醬汁一同拌炒，不僅口感富有層次，且香氣十足、元氣滿點。

(中時 )