年輕學子想買台機車代步，還得忍受不合時宜的貨物稅多久？車輛公會機車製造委員會主委柯俊斌說，貨物稅是過去的「奢侈稅」，如今誰把機車當奢侈品，17％貨物稅若能歸零，車價可因此少6000到1萬元，對年輕人與較弱勢的勞工族群，幫助很大。

環保標準不斷提高，機車售價水漲船高，讓許多人買不下手。事實上，左右機車售價的關鍵除製造成本，不外乎稅制，以車價5萬元為例，即內含約6000元的貨物稅，貴一點，要價8萬元的當季新車，貨物稅更是破萬。

《貨物稅條例》自1946年就實施，早年把電視、冰箱、冷氣、汽機車都當奢侈品看，因而加徵貨物稅，也就是「奢侈稅」的概念，且因稅直接加在車價中，幾乎沒有稽徵成本，政府也樂得「躺著抽稅」，無意取消。

在業者疾呼下，加上立委大力奔走，目前已有立委邱志偉的「貨物稅降到零」及立委高嘉瑜「貨物稅降至5％」兩個版本完成一讀，盼可在今年底前完成修法，順利的話，即能銜接今年底到期的汰舊換新貨物稅補貼措施。

立委高嘉瑜認為，不管是機車，或冰箱、冷氣等，已經不是奢侈品，而是民生必需品，政府應隨著時代進步調整政策，不能再把機車當作奢侈品，適度減輕購車負擔，但也坦言一次要降到零有困難，盼採循序推進。

柯俊斌表示，還是會以「降到零」為目標，強調機車「真的不是奢侈品」，尤其年輕人經濟能力比較差，老為了車價差500、1000元，就跑兩、三間車行問，於心不忍，若能把過時的貨物稅取消，等於幫年輕人一把。

不過柯俊斌也說，取消機車貨物稅，同樣在徵收之列的冰箱、冷氣等，也會有意見，他可以體會財政部的難處，所以對高嘉瑜提出的循序漸進，從17％降至5％也表示支持，「只要能夠降下來，我們都樂見其成」。

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(中時電子報)