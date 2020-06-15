結合AI新概念、翻轉傳統養殖模式，修平科技大學學生董家瑋、廖佑慷、賴祈安及吳柏勳，將科學技術導入養殖產業，以「IOT在文蛤養殖的應用」創新思維，奪下教育部第15屆數位訊號處理創思設計競賽D組TEMI物聯網應用組第1名。

4名參賽學生指出，台灣西部海岸許多居民從事水產養殖產業，養殖業堪稱是人民生活與經濟的重心，但受到高密度養殖、全球氣候變遷等因素影響，水產養殖的存活率大幅降低，居民經濟收益也面臨新一波挑戰。

為幫助傳統養殖也創新、轉型，學生們選定文蛤養殖場域，針對技術、管理模式及養殖觀念重新檢視並再教育，藉由科學管理的模式，逐漸建構智慧水產養殖系統、並幫助養殖戶提高文蛤存活率，盼達到養殖場永續發展，更藉此盼吸引年輕族群投入經營。

創作學生強調，他們在養殖場內導入物聯網技術，使用Stm32晶片、Arduino等，並製作水產養殖智慧裝置，將分布在養殖池的智慧裝置以無線化通訊與MQTT方式收集水中環境資料並傳送雲端，再透過雲端即時監控、做大數據分析。

(中時 )