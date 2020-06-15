大陸轉變對外態度，力行「戰狼外交」，觀察家認為，此種策略讓五眼聯盟成員更加團結，未來，北京將有更多機會，看到五眼聯盟成員國聯手對抗北京。

香港《南華早報》報導，觀察家認為，由美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭五國組成的「五眼聯盟」（Five Eys），愈來愈意識到單挑大陸沒有用，早在2年前就已出現成員國互相合作、聯手對抗北京的情形，當時主要的目標是大陸科技巨擘華為，在美國要求下，加拿大政府拘捕華為財務長孟晚舟，之後雙方爆發一連串衝突。

今年，新冠肺炎疫情大爆發，華府痛批北京讓病毒蔓延全球，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）率先呼籲調查新冠病毒起源，導致北京反擊，提升澳洲大麥進口關稅以及限制牛肉進口；上個月，美國與英國聯合譴責大陸推動「港版國安法」。這些全是五眼聯盟成員國分進合擊、聯手抗陸的例子。

地緣政治策略顧問公司「Tenjin Consulting」負責人唐娜（Georgina Downer）表示，確實看到愈來愈多五眼聯盟成員國合作回應大陸的例子，她補充，現在五眼聯盟成員國在經濟方面的合作已經變得更為公開。

北京外國語大學澳洲研究中心主任李建軍指出，不只五眼聯盟合作「抗陸」，未來還有可能在部分案例中看到七大工業國集團（G7）聯手。他尤其關注澳洲總理莫里森的態度，「看起來莫里森已準備好為了捍衛他的『價值』，犧牲和中國的貿易關係。」

澳洲國立大學（Australian National University）國際安全教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）分析，大陸的戰狼外交讓五眼聯盟成員國關係更加緊密，他說如果戰狼外交是為了恫嚇、引導各國順從，那麼這個策略正好適得其反，事實是，成員國間政府、首長合作無間，他們也樂得對外承認。

布拉克斯蘭德說，合作關係已經不限於五眼聯盟，包括印度、日本、法國、德國等都和五眼聯盟保持友好關係，他們也能和五眼聯盟合作，抵銷北京的行動。他分析，五眼聯盟認為，如果單獨回應北京，可能會被反擊，所以任何事只要和北京扯上邊，他們就要協調回應。

(中時電子報)