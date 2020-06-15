新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情顯示，系統性的風險所帶來的影響不斷增加，資誠永續發展服務公司總經理李宜樺表示，在疫情穩定後，全球社會如何在未來十年重整步伐，採取行動，將是解決氣候變遷的關鍵因素。資誠針對未來十年中，國際局勢變動對氣候議題的影響及企業如何化氣候危機為轉機，提出五大觀察及建議。

一、審慎引導數兆經濟振興資金：因應疫情後經濟復甦，各國紛紛斥資投入振興基金，更多綠能復甦方案的訴求也與日俱增。政府在振興計畫中對於基礎建設，商業活動以及科技投資等投入，應與政府未來十年投入關鍵氣候議題的方向一致。經濟振興方案中的稅制改革，可能會是最具影響力的關鍵，例如中國預計提供稅收豁免和補貼給新能源車輛，英國則是增加大型多用途車輛的稅收，及提升電動車的購買誘因。在石油價格低迷的時候，政府可以審慎評估是否重新調整和分配高額的化石燃料補貼。相較於在未來的十年或二十年間，投資過時技術(例如新的燃煤電廠)造成績效不彰或甚至資產損失等後果，振興方案中若將資金投資於基礎建設和科技發展計畫，不但能夠創造潔淨能源的就業機會並提升其營收，也可提升能源的有效運用和促進永續運輸發展等雙贏局面。

二、重新檢視政府的角色和氣候議題的迫切性：疫情蔓延期間，各國政府的角色已然重塑。社會大眾因應新冠肺炎的威脅，願意接納政府高度介入生活。而氣候變遷議題也需要同樣規模甚至更廣泛的政府介入，即使當下有緊迫的經濟問題也不應拖延。目前全球應當關注，重建綠色永續的秩序會如何刺激經濟復甦以及提升就業機會。

三、從企業紓困著手，盤點企業應對氣候變遷的策略：當政府決意為企業規範紓困條件或建立長期資助計畫時，企業面對未來危機的應變能力將因此受到檢視—包含應對氣候變遷的方式。在新冠肺炎疫情期間遭遇財務危機的企業如航空、原油、氣體燃料和物流運輸等，同時也是高汙染排放者，政府加諸在這些企業的規範，會要求這些企業具備面對氣候風險的應變力和轉型，以因應低碳未來的韌性。

四、重設企業應變能力和充實ESG內涵：在後疫情時代，新冠肺炎的嚴峻教訓，會加速市場和董事會定義系統性風險的代價，尤其是氣候變遷風險中的實體風險以及轉型風險。另外，這也會連帶的促使企業加速對氣候風險的治理與揭露，並讓ESG概念更廣為人知。

五、驅動新商業模式：新冠肺炎已大幅改變商業運作常態，並創造新的趨勢，如果能夠持續一段時間，將會直接減少碳排放；包含遠距辦公、與日俱增的數位社群聯繫、近岸生產、區域化和國有化供應鏈，呼應「在地生產」的口號等。這些措施均能持續減少運輸需求和碳排放。除此之外，加速生產線及零售業的自動化，除了能減少碳排放，也能讓企業得以度過這場險峻的危機。

李宜樺強調，政府和企業都需要自新冠肺炎的危機中成長，讓彈性、應變能力和永續能力都更勝以往。新冠肺炎不僅帶來一時的經濟停擺，鑒於經濟復甦需要多年的時間，後遺症將會根本的重塑社會及產業型態。當經濟活動逐漸重新回到正軌，對於政府和企業來說，不僅僅是要重建更美好的局勢，更要戰勝氣候變遷危機。

(時報資訊)