新冠肺炎疫情導致下半年產業變數不少，光寶科(2301)下半年仍可望優於上半年！光寶科總執行長陳廣中表示，第3季雖然為傳統旺季，但因第2波疫情尚未明朗化，較為保守看待第3季，不過下半年因工作天數多於上半年，預估下半年營運仍將優於上半年，樂觀看待全年營運。

原本趨緩的全球新冠肺炎疫情因各國陸續解封蠢蠢欲動，大陸北京本土案例攀升，美國疫情未止，引發市場擔心新冠肺炎是否再現第二波疫情，加上中美貿易戰未歇，產業變數讓不少廠商對下半年持謹慎看法。

陳廣中表示，受惠於疫情衍生的宅經濟，整體電競/遊戲相關應用在今年淡季表現比往年好，伺服器、5G，AIoT等相關需求受到疫情影響較小，第3季雖然為傳統旺季，但因第2波疫情尚未明朗化，較為保守看待第3季，第3季恐不如以往旺，由於9月出貨是為年底購物季，若疫情無法控制，造成失業人太多，第4季感恩節及聖誕節的銷售旺季恐有壓力，不過下半年因工作天數多於上半年，預估下半年營運仍將優於上半年。

光寶集團去年主要營運成長主軸包括：雲端運算、LED元件、LED車用、戶外照明、5G、人工智慧及物聯網(AloT)等，占總營收超過30%，獲利貢獻占比逾40%。

為因應貿易戰，光寶科先前已展開產能分散策略，不過受到新冠肺炎疫情，各國封城封國影響，部分海外生產據點被迫停工，目前光寶科大陸廠區已全面復工，並回到正常出貨水準，非大陸地區的巴西及墨西哥廠亦已全面復工，印度目前局部復工，泰國、高雄和越南則未受疫情影響，光寶科預估，今年非大陸地區產能預計可佔總產能15%~20%。

(時報資訊)