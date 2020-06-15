台中林酒店推出端午粽禮盒專案外，另推出極品XO醬禮盒。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真）

揮別疫情陰霾，台中各大飯店在推出便當餐盒外，也為即將到來的端午節超前佈署，紛紛推出應景的美味肉粽，其中台中林酒店推出端午蒸籠禮盒內含10顆櫻花蝦干貝荷葉粽。

林酒店推出的櫻花蝦干貝荷葉粽，選用西螺長糯米，搭配東港櫻花蝦、日本珠貝、埔里鈕扣菇，以及台灣本地的臘腸、豬五花、雞腿肉，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃，裹入荷葉內清蒸。荷葉清雅的香氣，不僅替經典美味加分，更緩解油膩感。

櫻花蝦干貝荷葉粽每顆130克，端午蒸籠禮盒內含10顆櫻花蝦干貝荷葉粽，一次訂購100盒上則享88折優惠。

(中時 )