台中林酒店櫻花蝦干貝荷葉粽 鹹香四溢 17:382020/06/15 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林酒店推出的櫻花蝦干貝荷葉粽，選用西螺長糯米，搭配東港櫻花蝦、日本珠貝、埔里鈕扣菇、臘腸、豬五花、雞腿肉、蛋黃，裹入荷葉內清蒸，鹹香四溢腴潤清甜。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中林酒店推出端午粽禮盒專案外，另推出極品XO醬禮盒。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真） 揮別疫情陰霾，台中各大飯店在推出便當餐盒外，也為即將到來的端午節超前佈署，紛紛推出應景的美味肉粽，其中台中林酒店推出端午蒸籠禮盒內含10顆櫻花蝦干貝荷葉粽。 林酒店推出的櫻花蝦干貝荷葉粽，選用西螺長糯米，搭配東港櫻花蝦、日本珠貝、埔里鈕扣菇，以及台灣本地的臘腸、豬五花、雞腿肉，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃，裹入荷葉內清蒸。荷葉清雅的香氣，不僅替經典美味加分，更緩解油膩感。 櫻花蝦干貝荷葉粽每顆130克，端午蒸籠禮盒內含10顆櫻花蝦干貝荷葉粽，一次訂購100盒上則享88折優惠。 (中時 ) #端午節 #肉粽 #台中林酒店 #櫻花蝦干貝荷葉粽 #早鳥優惠 #XO醬 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 遭羅智強嗆聲「貪二代」 陳其邁說話了 - 政治 許崑源是他殺？網用高大成「墜樓公式」推斷 本人痛批：下X、垃圾 - 政治 韓國瑜被罷免後表現 沈富雄給4字評價 - 政治 為何要罷免陳致中？在地居民吐真實心聲 - 政治 罷免陳致中為何願借場地連署？屋主曝心聲！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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