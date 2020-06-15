大同30日召開股東會全面改選董事，日益逼近，前立委黃國昌獲三圓建設董事長王光祥為首的市場派提名為獨董候選人，近期頻頻利用臉書造勢，聲稱中國華映科技將成為中國國有公司，此舉惹惱大同公司派，大同多次代華映發聲明澄清，華映不但不是「錢進中國、債留台灣」，反而是在大陸質押借款，拿錢回台。

市場人士指出，大同市場派若如對外聲稱持有大同股權約五成，將黃國昌列入獨董配票首位，就足以當選。不解黃國昌為何還要透過臉書強勢拉票，況且大同早在5月2日已停止過戶，股民目前進場買股票也沒有投票權。公司派與市場派各自公開收購委託書，委託書掌控在兩路人馬操盤手的手中，除非是黃國昌擔心市場派未集中配票給他，才會透過臉書號召股民相挺，藉此對市場派形成一股壓力，以求在獨董改選出線。

黃國昌上週在其臉書發文，指控華映投資中國華映科技，保證中國華映科技每年獲利10％；且福建省電子信息集團將吃下華映對中國華映科技之持股，中國華映科技將成為中國國有公司，直指華映是「錢進中國，結果竟成中共國企」、「錢進中國、債留台灣的荒謬連環套」…，引發軒然大波。

大同擔心錯誤訊息，引發投資人誤解，進而造成30日股東會董事改選失利，上週四(11日)、上週六(13日)接連，代華映在公開資訊觀測站發聲明，駁斥黃國昌指控。

華映表示，華映當時是以旗下四家模組廠之資產併入中國華映科技，取得借殼上市資格，華映公司本身並無任何現金支出，即因此獲得一個A股上市的資金平台；但中國證監會於核准前，曾要求在關聯方交易金額比例下降至30％以前，必須確保中國華映科技每年淨資產收益率不低於10％，以避免華映公司以75％股權之實控人身份影響中國華映科技的損益及小股東權益；華映當時認為，該10％成數與該四家模組廠平均資產報酬率相當，符合市場行情，且迄至2018年度止，其淨資產收益率均有達標，故華映公司並無違反承諾。

華映指出，華映所持有的中國華映科技股票在大陸質押借款，拿錢回台，自2006年至2018年累計償還臺灣各銀行借款約新台幣759億元，不但沒有「錢進中國、債留台灣」，反而是在大陸借錢，回台償還銀行貸款及充實營運資金。華映百慕達公司先前曾以中國華映科技股票質押借款，但嗣因無力清償而遭質押債權人渤海信託拍賣，此乃債權人的權利，且目前已依當地司法程序進行拍賣。信息集團以華映科技集團股東身分向渤海邀約「以股還債」，也是其決定，非華映公司所得置喙，更遑論大同！ 華映目前尚待法院為最終裁決，再估算對財報影響數列入。

(工商 )