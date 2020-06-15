日本動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱為京阿尼），2019年7月18日被人惡意縱火，造成36人死亡、35人輕重傷，42歲的嫌犯青葉真司，事發後更因全身90%燒傷入院，治療期間採用自體培養皮膚移植，此種療法費用高昂，按照青葉的傷勢粗估就要2億日幣（約新台幣1.38億元），沒想到如今傳出，這筆鉅額醫藥費將全部由「政府買單」。

京阿尼縱火犯青葉真司。（圖／blogos.com）

青葉真司被逮捕後，根據日媒報導，由於病情嚴重，醫師認為搶救困難度高，死亡率超過「95%」，因此馬上過沒多久就將他轉院至專治燒燙傷的大阪市近畿大學醫院。

青葉一開始毫無求生意志，也曾表示「從來沒有人對他如此照顧過」，也表態過「自己預期被判死刑」，但是近畿醫院治療團隊告訴他，「我們（醫療團隊）會竭盡所能地治好你，所以也請你好好面對自己犯下的錯」。

醫療團隊表示，由於專門保管遺體皮膚的中心內部存量不足，醫師只能採用「自體培養皮膚移植」和人造皮膚移植方式進行治療，所謂自體培養皮膚移植，就是利用患者其他部分的完好皮膚來細胞培養，再將增生皮膚移植到受傷部位；不過人造皮膚治療在難度和感染風險上較高，但青葉真司仍奇蹟似地從鬼門關前被救回來，成為首個單靠人造皮膚和自身培植皮膚成功救活的案例。

根據《FRIDAY DIGITAL》引述專精燒燙傷的麹町皮膚科院長苅部淳分析，自體培養皮膚移植費用昂貴費時，光是一張明信片大小的皮膚就要價30萬日幣（約新台幣8.33萬元），按照嫌犯的傷勢來看，估計也要150到250張，大約花費7500萬日幣（約新台幣2083萬元）。

另外，人造皮膚費用為5000萬日幣（約新台幣1388萬元），加護病房的住院費也是5000萬日幣，再加上醫療器材等費用，估計花了2億日幣（約新台幣1.38億元）。儘管青葉真司殺害36條人命，並造成33人輕重傷，但由於他是生活保護對象，因此醫療費用「全由日本政府負擔」。

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(中時電子報)