隨著大陸疫情衝擊進一步減緩，住房需求得到進一步釋放，大陸5月房價出現復甦，一線城市房價較上月悉數上漲。業界人士認為，從趨勢上看，房價繼續上行的趨勢已經出現。根據大陸國家統計局15日公布數據測算，5月大陸70個大中城市新建商品住宅價格指數較去年同期升4.9％，漲勢延續56個月、但漲幅繼續縮小；較上月則上漲0.5％。

據路透報導，大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬表示，5月，大陸四個一線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.7％，漲幅比上月擴大0.5個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.5％、0.8％、0.3％和0.6％。

孔鵬說，5月生產生活秩序持續恢復，住房需求得到進一步釋放，大陸70個大中城市房地產市場整體穩定，價格略有上漲，各線城市新建商品住宅銷售價格月漲幅均略有擴大，中古屋漲幅與上月相同或微擴。

數據也顯示，5月一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期漲幅與上月相同，中古屋漲幅有所擴大；二三線城市漲幅延續回落態勢。孔鵬指出，5月，初步測算，一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期上漲2.9％，漲幅與上月相同；中古屋銷售價格較去年同期上漲4.1％，漲幅比上月擴大1.1個百分點。

二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格較去年同期分別上漲5.4％和2％，漲幅比上月均回落0.2個百分點，均連續13個月回落；三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格較去年同期分別上漲4.8％和2.1％，漲幅比上月均回落0.3個百分點，均連續14個月相同或回落。

(旺報 )