Darren、鍾欣凌、鄧安寧、許傑輝等人與導演鄧安寧、製作人陳慧玲一起看戲。（公視提供）

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》連續兩週播出奪得戲劇冠軍，上週六以1.48收視率搶進全台收視第五名。導演鄧安寧、許傑輝分別在播出後表示收視若破1.5、1.87請大家吃飯，女主角鍾欣凌則是許願說破2.87請大家去美國加州玩，得知收視飆升後笑說：「差一點點真是可惜了。感謝Darren說因為疫情改去『蘆洲』就好了！」她坦言其實一開始會擔心這樣的瘋狂喜劇能否被觀眾喜歡，很高興能收到這麼多正面反饋。

《我的婆婆》製作人陳慧玲上週六邀請導演鄧安寧及眾演員一起觀看、開直播，鍾欣凌、許傑輝、Darren邱凱偉到場同樂。方志友上一週為支持老公的新戲首播現身直播，這週Darren在南部拍完戲特別趕路，與老婆曾威菱Vivi殺到直播現場給所有人驚喜，讓劇中飾演Darren媽媽的鍾欣凌驚喜道：「我真正的大媳婦也來了！怎麼這麼幸福！」

黃姵嘉劇中被貼上「帶賽」標籤。（公視提供）

鍾欣凌看完播出後直播時透露：「大家看到小鷗帶賽讓車子拋錨那段可能笑得很開心，但也讓我回想起拍攝當天有多熱，我記得體感溫度有到40度，楊銘威跑著推輪胎是真的熱到身上都冒煙了！」許傑輝感慨的說：「這部戲珍貴的地方就在挑戰很多傳統跟創新，還可以傳承一些閩南語的俚語。像劇裡彩香說櫻花蝦好小，希望不要『鱟洨』這種喜劇接話的節奏都是很難在戲劇裡看到的。」

製作人陳慧玲表示，他們就是希望能製作出一部帶給觀眾歡笑、勾起一些回憶、帶走一些省思的戲，「這兩週跟戰友們一起看了四集，笑聲此起彼落幾乎沒斷過，我就會想像觀眾家裡的客廳，是不是也開著電視、聚在一起笑聲連連？這就是我們想拍的戲！」

(中時 )