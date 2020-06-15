美式賣場好市多產品多樣，深受民眾喜愛，有網友卻指出某一款漱口水用過後無法言語，之後就遭到冷凍，然而近期該名網友卻發現全新的使用方法，讓這款漱口水成為「萬用清潔劑」，底下網友也紛紛驚呼，「總算找到正確用法」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一款漱口水，她透露，第一次接觸這款漱口水是朋友請他幫忙用，而老公使用一次後就被辣到無法言語，甚至被女兒嫌棄嘴巴有清潔劑味道，因此立刻被冷凍到浴室角落。

沒想到，原PO老公某天突發奇想到在馬桶中，竟然發現水垢變得好刷，接著噴在洗手台上，竟讓平時會長蟲子的地方好幾天都沒看見。甚至，某天發現家中有大蟑螂，隨手將漱口水拿來噴，效果竟出奇的好，蟑螂立刻就死掉。

原本不曉得該如何消耗的漱口水，網友發現新用途。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

原PO開心直呼，不得不稱讚這瓶萬用清潔劑，已經回夠了數次，最近更拿來噴廚房垃圾，這樣也不容易長小果蠅。

貼文一出，不到半天的時間，就吸引上千則留言，「被漱口水耽誤的殺蟲劑」、「謝謝告知如何使用這瓶。(正苦惱如何消耗的我)」、「解救了我的庫存，謝謝」、「銷量要好起來了」、「終於發現它的正確使用方法了」。

(中時電子報)