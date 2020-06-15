◎端午車票告急 台鐵局加開38列車

端午連假一票難求！台鐵局今日表示，為加強疏運，將再加開38列次對號列車，加班車將於本周三零時起，開放搶票。台鐵局提醒完成訂票的旅客，應於2日內取票或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，避免因逾期未取票影響自身權益。

◎陳佩琪屢逆時中？柯文哲曝原因

台北市長柯文哲夫人陳佩琪近期不斷在臉書發文「逆時中」，柯文哲今在北市議會市政總質詢被議員楊靜宇問到，陳的發言是為了增加自己網路聲量還是對民進黨深惡痛絕？柯笑說，「我們家佩琪很有主張，我跟她聊天，她聽一聽又會去寫，就少跟她講話。」

◎夫婦孟加拉返台復陽 妻不符規定指揮中心暫不開罰

距離上次確診個案六月一日，今天打破連續第14天0確診紀錄，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為一對在孟加拉工作的夫妻，兩人均於孟加拉當地確診後住院治療，但返台前，僅先生符合二次採檢陰性的返台規定，太太則因當地病人太多，被迫出院，返台前未達二次採檢陰性的規定，但指揮中心暫不開罰。

◎《如懿傳》5妃嬪齊聚《慶餘年》！辛芷蕾狠甩「嘉妃」心機惡女形象

今年備受矚目的重磅好戲《慶餘年》16日起，每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。《慶餘年》由實力派演員張若昀、李沁領銜主演，兩位老戲骨吳剛及「末代皇帝」陳道明再登帝位助陣，《如懿傳》中的五妃容妃（李沁飾）、炩妃（李純飾）、嘉妃（辛芷蕾飾）、豫妃（趙柯飾）、恪嬪（劉美彤飾）也在《慶餘年》中演出重要角色，夢幻卡司、超強陣容在《慶餘年》中擦出的火花讓人期待。辛芷蕾也在專訪中提到她對飾演角色海棠朵朵的看法。

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(中時電子報)