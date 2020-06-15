碩辣椒(6736)宣布自製研發手遊《真．三國無雙 斬》繼全球版、日本版推出後，今年第3季聯手大陸遊戲大廠北京暢遊推出陸版，將全面搶攻大陸遊戲市場。

北京暢遊是大陸最大入口網站之一搜狐旗下子公司，搜狐於2000年在美國納斯達克上市。暢遊具備經驗豐富的營運團隊，多年來更推出許多爆款產品，其《新天龍八部》PC版端遊運營至今已長達13年，總註冊玩家近3億。此外，2017年推出《天龍八部手遊》、2019年發行《天龍八部榮耀版》等，皆取得輝煌亮眼的成績。不但如此，暢遊旗下的綜合性遊戲平台17173.com，收錄了81,533款遊戲、總瀏覽量超過44億次，《真．三國無雙 斬》在強強聯手的合作下，帶來強勁營收動能。

《真．三國無雙 斬》於2017年發布全球版，隨即突破1,000萬人次下載的佳績，更連續6個月營收維持月均1.5億新台幣的亮眼表現，挾帶高人氣與好成績，於2018年9月推出日本版，甫上市便奪下App Store、Google Play下載冠軍，並穩站雙平台營收排行榜前十名，不到半年營收即衝破30億日圓。

碩辣椒此次將日本光榮特庫摩正版IP授權的《真．三國無雙 斬》推進至大陸，除了在行動裝置上繼承正宗無雙動作，並根據過去市場營運經驗，在全球版與日本版的基礎上大幅優化，針對大陸玩家的遊玩習性與偏好，打造在地化內容。

(時報資訊)