台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內防疫措施自7日起解封，餐飲業來客人流明顯回升。美食-KY（2723）轉投資的這一鍋餐飲集團看準「報復性聚餐」商機，於今（15）日大手筆對每位會員發出價值2萬元的現金券，總價值高達62億元，盼填補上半年營收落差缺口。

這一鍋餐飲集團副總經理簡朝立表示，上半年營收因疫情影響而低於預期目標約20％，此次搶先發放現金券，希望能彌補落後業績。同時，下半年預計將加速新展7家店，包括這一小鍋5家、這一鍋及燒肉同話各1家，目標全年營收維持成長、上看12億元。

這一鍋餐飲集團2012年成立，實收資本額2.55億元，其中美食-KY投資持股23％。旗下擁有火鍋品牌「這一鍋皇室秘藏鍋物」、「這一小鍋」及燒肉品牌「燒肉同話」，3品牌在台灣合計共28家店，包括這一鍋13家、這一小鍋9家、燒肉同話6家。

據美食年報揭露，這一鍋2019年合併營收創10.85億元新高，年增7.33％，但營益率自10.39％降至8.41％，為近5年低點。稅後淨利0.71億元，年減18.22％，每股盈餘（EPS）2.8元，低於前年3.44元，雙創近4年低點。

簡朝立表示，集團去年新展1家這一鍋、3家這一小鍋，營益率及獲利下滑，主因原物料、人事等經營成本增加，以及新增會員系統相關費用開銷等影響。不過，據美食財報揭露，這一鍋2020年首季稅後淨利0.21億元，年增3.95％，營運優化效益已顯現。

這一鍋餐飲集團表示，集團目前會員人數達31萬，因應政府將在7月15日發放振興三倍券，此次搶先對每位會員發送200張百元現金券、總價值達2萬元，較政府給予優惠高出10倍，可使用至今年底止，積極搶攻後疫情時代的振興商機。

(時報資訊)