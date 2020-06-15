央行今公布108年底全球國際投資部位淨資產排名，台灣在全球排名第5名。央行經研處副處長蔡(火冏)民表示，國際投資部位淨資產（淨債權）是評估一個國家主權債信的指標，排名領先，對外人來台投資是正面因素。此外，該指標也可解讀為國人的超額儲蓄豐沛。108年全球國際投資部位淨資產排名前5名依次為:日本、德國、中國大陸、香港和台灣。

央行指出，國際投資部位表係記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門與民間部門對外持有之金融資產與負債的存量統計。108年底我國對外資產總額計2.2528兆美元，較107年底增加2026.6億美元或9.9%，主要係國內投信基金及保險公司投資國外債券增加。

對外負債方面，108年底總額計9100.2億美元，較107年底增加1514.5億美元或20.0%，主要係外資增持國內股評僅票及其所持股票價格上揚所致。

108年底我國對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資之淨資產部位達1.3427兆美元，較107年底增加512.1億美元或4.0%，為全球第5大淨債權國。

(時報資訊)