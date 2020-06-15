北市議員楊靜宇（左）15日質詢，中山堂管理所涉嫌圖利特定業者，要求嚴辦；文化局長蔡宗雄（右）坦言，已調查處理。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

北市府轄下中山堂台北書院遭爆涉弊，北市議員苗博雅、楊靜宇15日質詢，中山堂連續8年，未經公開評選、招標，補助同一個特定團體舉辦活動，共獲得1600萬元公務預算，甚至還提供折扣優惠承租，膽大妄為、目無法紀。文化局長蔡宗雄答詢，已責成中山堂以自營或招標方式處理；市長柯文哲允諾送政風處查辦。

苗博雅指出，中山堂補助特並團體辦活動已連續8年，每年辦4次，1次預算50萬元、1年就200萬元，不僅違反《台北市市有公用房地提供使用辦法》未公開評選、招標、驗收，竟還提供3.1折優惠價，且全權由任職長達9年的中山堂管理所主任黃國琴1人說得算。

「涉嫌圖利特定業者大放送，根本無政府狀態！」楊靜宇痛批，台北書院3月間辦理例行性「春茶驚蟄」茶會活動，中山堂竟在相關法源已停止適用情況下，仍涉嫌補助業者近59萬元活動經費；且特定人士還享有租金4折優惠，2016年後更低到只需3.1折使用費。

楊靜宇進一步說，文化局更為特定人士量身打造了「台北市台北書院山長敦聘作業要點」，其中第9條賦予書院負責人「山長」絕對權利，不須經公開招標，就能直接提名特定團體取得台北書院的共同營運權，山長自2013年來，每年都指定「中華道與藝學會」這個營運團隊辦茶會活動，要求政風處徹查。

蔡宗雄坦言，中山堂和該學會合辦，將於算拆成小筆，確實有規避情形，已交由政風處調查，考紀會也已記過處分，並已認定該敦聘要點第9條不適用，這個會期結束後，會立刻要求中山堂改為自營或招標方式處理，而黃國琴的確做太久，超過8年就要輪調。柯則允諾，送政風處查辦，再想想要把黃國琴「塞」到哪。

(中時 )