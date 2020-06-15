數位監控解決方案廠—晶睿(3454)今天股東會完成董監事改選，會後董事會推舉新任董事推舉台達電(2308)樓宇自動化事業群總經理羅永堅為晶睿新任董事長，台達可說正式全面掌控晶睿通訊營運。

晶睿通訊原董事長陳文昌於西元2000年成立晶睿通訊，本身具備深厚電信、研發技術能力，看準網路時代興起，公司從早期技術授權，到鎖定影像、聲音、通訊三大核心技術發展網路安全監控系統產品，從設立之初即堅持在台灣研發、設計、製造，並且以品牌和代工為並進策略，20年來帶領晶睿通訊上市，於116個國家拓展海外市場，並於海外6個國家設立據點，台達電於2017年8月8日公開收購晶睿通訊，成為晶睿通訊最大股東，今天股東會完成董監事改選，9席董事分別為：羅永堅、張訓海、王淑玲、程文燕、陳文昌、藍志忠、李吉仁、顏信輝、黃鐘揚，其中李吉仁、顏信輝、黃鐘揚3席為獨立董事，而董事會新任董事亦推舉台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅為董事長，經營團隊包括既有經營團隊總經理廖禎祺、品牌事業群執行副總經理顧中威、代工事業群執行副總經理陳信成，台達電可說正式全面掌控晶睿通訊營運。

晶睿通訊新任董事長羅永堅現任台達樓宇自動化事業群總經理，過去在IBM服務超過20年，以其深厚的國際業務、客戶服務與整合能力於2017年加入台達，羅永堅表示，安防是樓宇自動化重要的一環，晶睿通訊深耕安防產業20年，具備深厚的影音整合與影像辨識技術，其應用領域更可延伸到智慧城市、智慧零售、智慧交通，未來將與團隊齊心協力，發揮彼此最大的綜效。

(時報資訊)